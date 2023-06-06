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6 июня, 00:07

Названа причина смерти осуждённого за шпионаж экс-сотрудника ФБР Ханссена

Осуждённый за шпионаж экс-сотрудник ФБР Ханссен умер от естественных причин 

<p>Экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен. Обложка © <a href="https://www.fbi.gov/history/famous-cases/robert-hanssen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Federal Bureau of Investigation</a></p>

Экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен. Обложка © Federal Bureau of Investigation

Роберт Ханссен, осуждённый за шпионаж в пользу СССР и России, умер от естественных причин. Бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США скончался в возрасте 79 лет в тюремной камере.

Как сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник, причина смерти бывшего осуждённого за шпионаж Ханссена была ненасильственной. Других деталей издание не привело.

Ханссена арестовали в 2001 году. По версии следствия, он передавал данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на США в качестве двойных агентов. Свою вину экс-сотрудник ФБР признал.

Бывший сотрудник Посольства США в России арестован за госизмену

Бывший сотрудник Посольства США в России арестован за госизмену

Ранее Лайф писал, что умер осуждённый за шпионаж в пользу России экс-агент ФБР Роберт Ханссен. В 2001 году он был арестован за передачу секретных сведений советской, а затем и российской разведке. Его нашли мёртвым в тюремной камере.

Арина Родионова
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