Названа причина смерти осуждённого за шпионаж экс-сотрудника ФБР Ханссена
Осуждённый за шпионаж экс-сотрудник ФБР Ханссен умер от естественных причин
Экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен. Обложка © Federal Bureau of Investigation
Роберт Ханссен, осуждённый за шпионаж в пользу СССР и России, умер от естественных причин. Бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США скончался в возрасте 79 лет в тюремной камере.
Как сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник, причина смерти бывшего осуждённого за шпионаж Ханссена была ненасильственной. Других деталей издание не привело.
Ханссена арестовали в 2001 году. По версии следствия, он передавал данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на США в качестве двойных агентов. Свою вину экс-сотрудник ФБР признал.
Ранее Лайф писал, что умер осуждённый за шпионаж в пользу России экс-агент ФБР Роберт Ханссен. В 2001 году он был арестован за передачу секретных сведений советской, а затем и российской разведке. Его нашли мёртвым в тюремной камере.