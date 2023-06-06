Названа причина смерти осуждённого за шпионаж экс-сотрудника ФБР Ханссена

Роберт Ханссен, осуждённый за шпионаж в пользу СССР и России, умер от естественных причин. Бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США скончался в возрасте 79 лет в тюремной камере.

Как сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник, причина смерти бывшего осуждённого за шпионаж Ханссена была ненасильственной. Других деталей издание не привело.

Ханссена арестовали в 2001 году. По версии следствия, он передавал данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на США в качестве двойных агентов. Свою вину экс-сотрудник ФБР признал.