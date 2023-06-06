Врач предупредила об опасности самолечения гормональными препаратами

Гормональные препараты без назначения врача принимать нельзя. Об этом рассказала заведующая гинекологическим отделением поликлиники ФГБУ "Объединённая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации Светлана Маркова. Она уточнила, что это может повлечь серьёзные нарушения здоровья, например проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, вызвать сильные головные боли, ухудшить работу желудочно-кишечного тракта, спровоцировать проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата и т.д. Другими словами, приём гормональных препаратов без назначения врача может нанести тяжёлый вред здоровью", — рассказала Маркова "Газете.ru".

Для женщин, по словам врача, такое самолечение чревато задержкой полового развития или ранним половым созреванием, бесплодием, невынашиванием беременности и многими другими последствиями. При этом комбинированная оральная контрацепция помогает снизить риск развития рака яичников, эндометрии, колоректального рака и поликистоза. Однако это не значит, что купленный самостоятельно препарат поможет именно вам: организм может просто не принять эти гормоны.

Признаками такого неприятия могут стать тошнота, депрессия, изменения артериального давления, отёки, вздутие живота, кровотечение между менструальными циклами. В таком случае специалист посоветовала обратиться к врачу.