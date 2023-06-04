Врач разобрала плюсы и минусы всех методов контрацепции, включая химические и хирургические
Гинеколог Ибинаева предупредила о ненадёжности прерванного полового акта
При выборе метода контрацепции необходимо учитывать его плюсы и минусы, рассказала Лайфу врач – гинеколог-репродуктолог центра "Нова Клиник", к.м.н. Инга Ибинаева. По её словам, для оценки эффективности того или иного способа используется индекс Перля, показывающий, сколько за год при его использовании забеременело женщин (ниже — лучше).
Сами методы, добавила врач, делятся на ряд типов, первым из которых является биологический — определение максимально фертильных дней и воздержание в них от интимных отношений.
"Определение овуляции может быть основано на измерении базальной температуры, оценке характера вагинальных выделений, ведении календаря. Кроме того, к этой же группе относится метод лактационной аменореи, основанный на мнении, что в период грудного вскармливания наступление новой беременности невозможно", — объяснила Ибинаева.
Плюсы:
- не имеет противопоказаний и побочных эффектов
- не требует использования каких-либо специальных устройств
- женщина знает наиболее и наименее благоприятные для зачатия дни.
Минусы:
- индекс Перля достигает 40
- важно на регулярной основе вести календарь
- можно использовать только в том случае, если у женщины регулярный цикл
- на цикл влияет масса факторов, в том числе психоэмоциональные перегрузки, болезни, смена климатического пояса, из-за чего фертильный период может сдвигаться
- в максимально фертильные дни необходимо воздерживаться от сексуальных контактов
- не является защитой от инфекций, передающихся половым путём.
Другой метод — прерванный половой акт. Врач предупредила, что он, несмотря на простоту использования, не гарантирует защиту: сперма может попасть в половые пути до эякуляции, а сам мужчина должен контролировать этот процесс.
Далее — метод лактационной аменореи, который заключается в блокировании выработки половых гормонов выделяющимися в период грудного вскармливания окситоцином и пролактином. Причём использовать его можно только в первые шесть месяцев после родов.
"Более того, необходимо строгое соблюдение целого ряда других условий. В частности, ребёнка необходимо кормить по требованию, причём не превышая определённые интервалы в дневное и ночное время, а также исключив прикорм и допаивание. В ином случае концентрация окситоцина и пролактина снижается, из-за чего беременность становится возможной", — добавила она.
Также существует барьерные контрацептивы — презервативы, колпачки и диафрагмы.
Плюсы:
- не требуют предварительной консультации гинеколога и обследования
- не имеют побочных эффектов, за исключением случаев, когда имеется аллергия на латекс
- индекс Перля колеблется в пределах от 2 до 20
- защищают от инфекций, передающих половым путём.
Минусы:
- могут снижать интенсивность ощущений
- могут рваться. В этом случае есть риск наступления беременности.
Кроме того, добавила врач, есть химические методы контрацепции — спермициды, влияющие на активность сперматозоидов. Они могут быть представлены в форме суппозитория, таблеток и гелей.
Плюсы:
- не требуют предварительной консультации гинеколога и обследования
- удобны при нерегулярной половой жизни
- различные химические контрацептивы могут совмещаться
- обладают небольшим противовоспалительным эффектом
- могут дополнительно использоваться в качестве лубриканта.
Минусы:
- индекс Перля достигает 70
- действуют на протяжении непродолжительного периода времени
- возможна аллергическая реакция на компоненты контрацептива.
Помимо прочего можно обратиться к внутриматочным спиралям. Они устанавливаются в полость матки, препятствуя имплантации эмбриона.
Плюсы:
- индекс Перля колеблется в интервале от 0,1-0,5;
- устанавливается на несколько лет;
- не имеет системного влияния на организм женщины.
Минусы:
- требуется предварительная консультация гинеколога и обследование;
- нельзя установить и удалить самостоятельно;
- не защищает от инфекций, передающихся половым путем;
- провоцирует увеличение объёма менструальных выделений и болезненные ощущения во время менструации;
- может стать причиной развития воспалительного процесса.
Другой метод — различные гормональные средства, в том числе для экстренной контрацепции: в их составе могут быть как гестагены, так и одновременно гестагены и эстрогены, а некоторые выпускаются даже в форме пластырей.
Плюсы:
- индекс Перля колеблется в интервале от 0,1 до 3;
- оказывают терапевтическое воздействие на состояние яичников и слизистой оболочки матки. Могут быть рекомендованы, например, при нарушениях менструального цикла, гиперандрогении;
- не связаны с проведением полового акта;
- быстрое восстановление репродуктивной функции после отмены препаратов.
Минусы:
- требуется предварительная консультация гинеколога и тщательное обследование;
- не защищают от инфекций, передающихся половым путем;
- есть целый ряд противопоказаний;
- есть побочные эффекты;
- снижение эффективности препаратов, если пропущен очередной приём таблетки;
- необходимость ежедневного приёма препарата.
Существует и "вечный" метод — стерилизация.
Плюсы:
- индекс Перля колеблется в пределах от 0,003 до 0,01, то есть наступление беременности крайне маловероятно;
- отсутствие побочных эффектов.
Минусы:
- необходимость хирургического вмешательства;
- необратимый характер операции;
- не защищает от инфекций, передающихся половым путем.
Ранее гинеколог Виктория Фисюк называла факторы, влияющие на шанс забеременеть. В частности, она предупредила, что ожирение ведёт к снижению фертильности как у мужчин, так и женщин.
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