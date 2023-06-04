Врач разобрала плюсы и минусы всех методов контрацепции, включая химические и хирургические

При выборе метода контрацепции необходимо учитывать его плюсы и минусы, рассказала Лайфу врач – гинеколог-репродуктолог центра "Нова Клиник", к.м.н. Инга Ибинаева. По её словам, для оценки эффективности того или иного способа используется индекс Перля, показывающий, сколько за год при его использовании забеременело женщин (ниже — лучше).

Сами методы, добавила врач, делятся на ряд типов, первым из которых является биологический — определение максимально фертильных дней и воздержание в них от интимных отношений.

"Определение овуляции может быть основано на измерении базальной температуры, оценке характера вагинальных выделений, ведении календаря. Кроме того, к этой же группе относится метод лактационной аменореи, основанный на мнении, что в период грудного вскармливания наступление новой беременности невозможно", — объяснила Ибинаева.

Плюсы: не имеет противопоказаний и побочных эффектов

не требует использования каких-либо специальных устройств

женщина знает наиболее и наименее благоприятные для зачатия дни. Минусы: индекс Перля достигает 40

важно на регулярной основе вести календарь

можно использовать только в том случае, если у женщины регулярный цикл

на цикл влияет масса факторов, в том числе психоэмоциональные перегрузки, болезни, смена климатического пояса, из-за чего фертильный период может сдвигаться

в максимально фертильные дни необходимо воздерживаться от сексуальных контактов

не является защитой от инфекций, передающихся половым путём.

Другой метод — прерванный половой акт. Врач предупредила, что он, несмотря на простоту использования, не гарантирует защиту: сперма может попасть в половые пути до эякуляции, а сам мужчина должен контролировать этот процесс.

Далее — метод лактационной аменореи, который заключается в блокировании выработки половых гормонов выделяющимися в период грудного вскармливания окситоцином и пролактином. Причём использовать его можно только в первые шесть месяцев после родов.

"Более того, необходимо строгое соблюдение целого ряда других условий. В частности, ребёнка необходимо кормить по требованию, причём не превышая определённые интервалы в дневное и ночное время, а также исключив прикорм и допаивание. В ином случае концентрация окситоцина и пролактина снижается, из-за чего беременность становится возможной", — добавила она.

Также существует барьерные контрацептивы — презервативы, колпачки и диафрагмы.

Плюсы: не требуют предварительной консультации гинеколога и обследования

не имеют побочных эффектов, за исключением случаев, когда имеется аллергия на латекс

индекс Перля колеблется в пределах от 2 до 20

защищают от инфекций, передающих половым путём. Минусы: могут снижать интенсивность ощущений

могут рваться. В этом случае есть риск наступления беременности.

Кроме того, добавила врач, есть химические методы контрацепции — спермициды, влияющие на активность сперматозоидов. Они могут быть представлены в форме суппозитория, таблеток и гелей.

Плюсы: не требуют предварительной консультации гинеколога и обследования

удобны при нерегулярной половой жизни

различные химические контрацептивы могут совмещаться

обладают небольшим противовоспалительным эффектом

могут дополнительно использоваться в качестве лубриканта. Минусы: индекс Перля достигает 70

действуют на протяжении непродолжительного периода времени

возможна аллергическая реакция на компоненты контрацептива.

Помимо прочего можно обратиться к внутриматочным спиралям. Они устанавливаются в полость матки, препятствуя имплантации эмбриона.

Плюсы: индекс Перля колеблется в интервале от 0,1-0,5;

устанавливается на несколько лет;

не имеет системного влияния на организм женщины. Минусы: требуется предварительная консультация гинеколога и обследование;

нельзя установить и удалить самостоятельно;

не защищает от инфекций, передающихся половым путем;

провоцирует увеличение объёма менструальных выделений и болезненные ощущения во время менструации;

может стать причиной развития воспалительного процесса.

Другой метод — различные гормональные средства, в том числе для экстренной контрацепции: в их составе могут быть как гестагены, так и одновременно гестагены и эстрогены, а некоторые выпускаются даже в форме пластырей.

Плюсы: индекс Перля колеблется в интервале от 0,1 до 3;

оказывают терапевтическое воздействие на состояние яичников и слизистой оболочки матки. Могут быть рекомендованы, например, при нарушениях менструального цикла, гиперандрогении;

не связаны с проведением полового акта;

быстрое восстановление репродуктивной функции после отмены препаратов. Минусы: требуется предварительная консультация гинеколога и тщательное обследование;

не защищают от инфекций, передающихся половым путем;

есть целый ряд противопоказаний;

есть побочные эффекты;

снижение эффективности препаратов, если пропущен очередной приём таблетки;

необходимость ежедневного приёма препарата.

Существует и "вечный" метод — стерилизация.

Плюсы: индекс Перля колеблется в пределах от 0,003 до 0,01, то есть наступление беременности крайне маловероятно;

отсутствие побочных эффектов. Минусы: необходимость хирургического вмешательства;

необратимый характер операции;

не защищает от инфекций, передающихся половым путем.