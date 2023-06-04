Регион

Уведомления отключены

4 июня, 15:59

Врач разобрала плюсы и минусы всех методов контрацепции, включая химические и хирургические

Гинеколог Ибинаева предупредила о ненадёжности прерванного полового акта

При выборе метода контрацепции необходимо учитывать его плюсы и минусы, рассказала Лайфу врач – гинеколог-репродуктолог центра "Нова Клиник", к.м.н. Инга Ибинаева. По её словам, для оценки эффективности того или иного способа используется индекс Перля, показывающий, сколько за год при его использовании забеременело женщин (ниже — лучше).

Сами методы, добавила врач, делятся на ряд типов, первым из которых является биологический — определение максимально фертильных дней и воздержание в них от интимных отношений.

"Определение овуляции может быть основано на измерении базальной температуры, оценке характера вагинальных выделений, ведении календаря. Кроме того, к этой же группе относится метод лактационной аменореи, основанный на мнении, что в период грудного вскармливания наступление новой беременности невозможно", объяснила Ибинаева.

Плюсы:

  • не имеет противопоказаний и побочных эффектов
  • не требует использования каких-либо специальных устройств
  • женщина знает наиболее и наименее благоприятные для зачатия дни.

Минусы:

  • индекс Перля достигает 40
  • важно на регулярной основе вести календарь
  • можно использовать только в том случае, если у женщины регулярный цикл
  • на цикл влияет масса факторов, в том числе психоэмоциональные перегрузки, болезни, смена климатического пояса, из-за чего фертильный период может сдвигаться
  • в максимально фертильные дни необходимо воздерживаться от сексуальных контактов
  • не является защитой от инфекций, передающихся половым путём.
Уролог рассказал, когда у мужчин возникает "сухой" оргазм

Уролог рассказал, когда у мужчин возникает "сухой" оргазм

Другой метод — прерванный половой акт. Врач предупредила, что он, несмотря на простоту использования, не гарантирует защиту: сперма может попасть в половые пути до эякуляции, а сам мужчина должен контролировать этот процесс.

Далее — метод лактационной аменореи, который заключается в блокировании выработки половых гормонов выделяющимися в период грудного вскармливания окситоцином и пролактином. Причём использовать его можно только в первые шесть месяцев после родов.

"Более того, необходимо строгое соблюдение целого ряда других условий. В частности, ребёнка необходимо кормить по требованию, причём не превышая определённые интервалы в дневное и ночное время, а также исключив прикорм и допаивание. В ином случае концентрация окситоцина и пролактина снижается, из-за чего беременность становится возможной", добавила она.

Также существует барьерные контрацептивы — презервативы, колпачки и диафрагмы.

Плюсы:

  • не требуют предварительной консультации гинеколога и обследования
  • не имеют побочных эффектов, за исключением случаев, когда имеется аллергия на латекс
  • индекс Перля колеблется в пределах от 2 до 20
  • защищают от инфекций, передающих половым путём.

Минусы:

  • могут снижать интенсивность ощущений
  • могут рваться. В этом случае есть риск наступления беременности.
Врач сравнил возраст мужчин и женщин, с которого им становится не до секса

Врач сравнил возраст мужчин и женщин, с которого им становится не до секса

Кроме того, добавила врач, есть химические методы контрацепции — спермициды, влияющие на активность сперматозоидов. Они могут быть представлены в форме суппозитория, таблеток и гелей.

Плюсы:

  • не требуют предварительной консультации гинеколога и обследования
  • удобны при нерегулярной половой жизни
  • различные химические контрацептивы могут совмещаться
  • обладают небольшим противовоспалительным эффектом
  • могут дополнительно использоваться в качестве лубриканта.

Минусы:

  • индекс Перля достигает 70
  • действуют на протяжении непродолжительного периода времени
  • возможна аллергическая реакция на компоненты контрацептива.

Помимо прочего можно обратиться к внутриматочным спиралям. Они устанавливаются в полость матки, препятствуя имплантации эмбриона.

Плюсы:

  • индекс Перля колеблется в интервале от 0,1-0,5;
  • устанавливается на несколько лет;
  • не имеет системного влияния на организм женщины.

Минусы:

  • требуется предварительная консультация гинеколога и обследование;
  • нельзя установить и удалить самостоятельно;
  • не защищает от инфекций, передающихся половым путем;
  • провоцирует увеличение объёма менструальных выделений и болезненные ощущения во время менструации;
  • может стать причиной развития воспалительного процесса.

Другой метод — различные гормональные средства, в том числе для экстренной контрацепции: в их составе могут быть как гестагены, так и одновременно гестагены и эстрогены, а некоторые выпускаются даже в форме пластырей.

Плюсы:

  • индекс Перля колеблется в интервале от 0,1 до 3;
  • оказывают терапевтическое воздействие на состояние яичников и слизистой оболочки матки. Могут быть рекомендованы, например, при нарушениях менструального цикла, гиперандрогении;
  • не связаны с проведением полового акта;
  • быстрое восстановление репродуктивной функции после отмены препаратов.

Минусы:

  • требуется предварительная консультация гинеколога и тщательное обследование;
  • не защищают от инфекций, передающихся половым путем;
  • есть целый ряд противопоказаний;
  • есть побочные эффекты;
  • снижение эффективности препаратов, если пропущен очередной приём таблетки;
  • необходимость ежедневного приёма препарата.

Существует и "вечный" метод — стерилизация.

Плюсы:

  • индекс Перля колеблется в пределах от 0,003 до 0,01, то есть наступление беременности крайне маловероятно;
  • отсутствие побочных эффектов.

Минусы:

  • необходимость хирургического вмешательства;
  • необратимый характер операции;
  • не защищает от инфекций, передающихся половым путем.
Россиянкам рассказали, чем грозит псевдоэрозия шейки матки

Россиянкам рассказали, чем грозит псевдоэрозия шейки матки

Ранее гинеколог Виктория Фисюк называла факторы, влияющие на шанс забеременеть. В частности, она предупредила, что ожирение ведёт к снижению фертильности как у мужчин, так и женщин.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров