Россиянкам объяснили, как одежда, питание и кофе влияют на шансы забеременеть

Главным фактором, влияющим на наступление беременности, является менструальный цикл. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач – акушер-гинеколог "СМ-Клиники" Виктория Фисюк.

"Вероятность зачатия наиболее высока во время овуляции, которая длится около восьми дней. У женщины есть возможность забеременеть за несколько дней до овуляции и после неё, шансы не такие высокие, но всё же есть", — отметила врач.

Ещё одним важным фактором, по словам доктора, является возраст женщины. Условная граница установлена на отметке 35 лет. Всё дело в числе овуляций, так как с возрастом они могут происходить раз в три месяца и реже. Возраст партнёра тоже имеет значение. У мужчин условная граница — 45–50 лет. С возрастом количество и качество активных сперматозоидов снижается, однако причина в наступлении и ненаступлении беременности может быть и не в этом, уточнила собеседница Лайфа.

"Третий фактор — наличие лишнего веса или его недостаток. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Ожирение или низкая масса тела часто являются причиной заниженной фертильности. Поэтому перед планированием беременности рекомендуется снизить вес или — в случае его дефицита — набрать и войти в параметр индекса массы тела (ИМТ) 17–27", — подчеркнула специалист.

Четвёртым фактором является курение и употребление алкоголя. Эти вредные привычки тоже значительно снижают фертильность, указала Фисюк. Кроме того, курение приводит к преждевременному истощению яичников, что грозит бесплодием, а злоупотребление спиртным чревато пороками развития плода или выкидышами на любых сроках. У мужчин наличие всех этих привычек приводит к нарушениям сперматогенеза и впоследствии к импотенции, предупредила гинеколог. Наркотические вещества также снижают фертильность.

Пятым фактором медик назвала правильное питание, направленное на поддержание массы тела в хорошем индексе. По словам врача, рацион должен восполнять суточную потребность в углеводах, жирах и белках, а также содержать достаточный набор микроэлементов и витаминов. Помимо того, Фисюк советует не забывать заниматься спортом и не злоупотреблять кофе (максимум две-три чашки в день).

"И, как ни странно, одежда тоже может повлиять на фертильность. Это в большей мере касается мужчин, ношение плотно обтягивающей одежды снижает качество спермы более чем в два раза", — заключила эксперт.