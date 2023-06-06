Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска летом

Самый выгодный месяц для отпускников — это август, а вот январь с этой точки зрения менее привлекательный. Об этом рассказал экономист, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка. Он посоветовал желающим оформить отдых от работы с максимальной финансовой выгодой: заранее подсчитать, сколько в каждом из месяцев рабочих дней.

"Так, по причине ежегодных длительных выходных январь — самый невыгодный для отпуска месяц с финансовой точки зрения. Но поскольку речь идёт о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август. В нём 23 дня по сравнению с новогодними 17", — рассказал Спинка порталу Ura.ru.

Он также пояснил, как посчитать самостоятельно сумму отпускных: для этого нужно умножить средний дневной заработок на количество дней отдыха по календарю. При этом учитывать следует не только оклад и премии, но и другие выплаты, а за расчётный период брать 12 предшествующих месяцев.

Чтобы узнать примерную стоимость рабочего дня, следует разделить зарплату на 29,3 — среднее количество дней в месяце. Если хочется отдохнуть подольше — лучше планировать окончание работы рядом с официальными праздничными выходными.

"Действует правило, предусмотренное ст. 120 ТК РФ: если отпуск выпадает на праздничные дни, то эти дни в период отдыха не включаются. Увеличить отпуск летом присоединением государственных праздников можно только в июне и всего на один день. 12 июня в стране отмечается государственный праздник День России", — заключил эксперт.