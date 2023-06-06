Приговор по делу Ройзмана о дискредитации ВС России вступил в силу

Приговор по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил России в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* вступил в законную силу. Как сообщили в Октябрьском районном суде города, апелляционная жалоба не поступила.

"Приговор 6 июня вступает в законную силу. Аппеляционные жалобы на него не поступали", — пишет ТАСС со ссылкой на суд.

С бывшего чиновника также снят запрет определённых действий, согласно которому он не имел права пользоваться мобильным телефоном и интернетом, посещать публичные места и общаться с другими свидетелями по делу.

В мае Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении экс-мэра города Евгения Ройзмана, который обвиняется в публичной дискредитации Вооружённых сил РФ. В ходе заседания иноагенту Ройзману назначили штраф по уголовному делу в размере 260 тысяч рублей. Бывший мэр Екатеринбурга подписал документы в зале суда.