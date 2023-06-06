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6 июня, 09:05

Financial Times: Вучич не против поставок вооружения Киеву через посредников

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не против продажи боеприпасов из Сербии посредникам, которые переправляют их затем на Украину. Об этом пишет газета Financial Times. Согласно публикации, Вучич не сомневается в том, что такие поставки могли иметь место.

"Я не дурак. Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине", — сказал он.

Издание пишет, что данная схема попадания сербских боеприпасов на Украину якобы стала определяющим фактором значительного сдвига на фоне недавней поддержки Сербии со стороны США, НАТО и ЕС при обострении в Косове.

Вучич отметил, что Белград стремится действовать "нейтральным образом". Он также заявил, что не будет помогать России в проведении специальной военной операции и не ожидает прорыва относительно ситуации на севере Косова.

Вучич ожидает спецпредставителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косове

Вучич ожидает спецпредставителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косове

Ранее Александр Вучич признался, что последнее время сталкивается с большим количеством угроз убийством, они поступают в его адрес каждый день.

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ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Илья Суриков
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