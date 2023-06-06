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6 июня, 09:12

Во Владивостоке пропали жена и сын генконсула КНДР

<p>Пропавшие Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пропавшие Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу. Обложка © SHOT

Жена и сын генконсула КНДР пропали во Владивостоке. Подробности их исчезновения сообщает телеграм-канал SHOТ.

Известно, что Ким Кум Сун с 15-летним сыном Пак Квон Чжу уехали с территории Генконсульства Северной Кореи на такси утром 4 июня и больше их не видели. Сейчас телефоны пропавших вне зоны доступа.

По данным телеграм-канала, полицейские уже опросили таксиста, который доставлял пропавших граждан КНДР. Он рассказал, что довёз пассажиров до улицы Русской и высадил недалеко от кинотеатра "Нептун". По камерам эта информация подтвердилось. Уже разосланы ориентировки.

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Иван Косицын
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