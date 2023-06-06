Во Владивостоке пропали жена и сын генконсула КНДР

Жена и сын генконсула КНДР пропали во Владивостоке. Подробности их исчезновения сообщает телеграм-канал SHOТ.

Известно, что Ким Кум Сун с 15-летним сыном Пак Квон Чжу уехали с территории Генконсульства Северной Кореи на такси утром 4 июня и больше их не видели. Сейчас телефоны пропавших вне зоны доступа.

По данным телеграм-канала, полицейские уже опросили таксиста, который доставлял пропавших граждан КНДР. Он рассказал, что довёз пассажиров до улицы Русской и высадил недалеко от кинотеатра "Нептун". По камерам эта информация подтвердилось. Уже разосланы ориентировки.