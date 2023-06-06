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6 июня, 09:46

Данные клиентов "Ашана" утекли в Сеть

Торговая сеть "Ашан" подтвердила утечку данных клиентов

Торговая сеть "Ашан" подтвердила сообщения об утечке данных клиентов. Компания проводит внутреннее расследование и предпринимает все меры для усиления средств защиты информационных систем.

"В настоящий момент мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки. Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам", — цитирует ТАСС заявление ретейлера.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в открытый доступ утекли ФИО, телефоны, адреса электронной почты, адреса доставок и другая информация клиентов "Ашана".

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Кстати, недавно Роскомнадзор предложил создать механизм, позволяющий человеку, ставшему жертвой утечки персональных данных, потребовать компенсацию через портал "Госуслуги".

Обложка ©

ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Александра Вишнякова
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