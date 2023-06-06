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6 июня, 10:06

Суд не принял жалобу на приговор Ройзману

Суд вернул прокуратуре жалобу на приговор экс-мэру Екатеринбурга Ройзману

Свердловская прокуратура обжаловала приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* по уголовному делу о дискредитации ВС России, но суд отозвал жалобу. Информация об этом появилась на сайте Октябрьского районного суда города.

Как следует из материалов судебного делопроизводства, прокурор подал апелляционную жалобу накануне. Однако в тот же день суд "вернул его для пересоставления". При этом пока приговор не вступил в законную силу.

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В середине мая Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Ройзмана, который обвиняется в публичной дискредитации Вооружённых сил РФ. В ходе заседания ему назначили штраф по уголовному делу в размере 260 тысяч рублей. Бывший мэр Екатеринбурга подписал документы в зале суда.

*Включён в реестр иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Наталья Исакова
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