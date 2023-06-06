Дзюба назвал себя "Бобровским на максималках"

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба заявил, что если бы он играл в хоккей, то был бы кем-то вроде вратаря ХК "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского "на максималках". Об этом он сказал в беседе с телеканалом "Матч".

"Мне нравится дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал рамку, и всё было прекрасно. Так что в воротах я бы постоял прям с удовольствием. Так и напишите: Артём Дзюба в хоккее — это страж ворот. Я — Сергей Бобровский на максималках", — сказал спортсмен.

Он также назвал ХК "Вегас" мощным претендентом на Кубок Стэнли. Но помешать клубу может только фактор Бобровского, считает Дзюба.

"Очень хочу, чтобы Бобровский просто в одно жало вытащил этот финал", — добавил Дзюба.