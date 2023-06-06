Пескова спросили о возможности введения военного положения в приграничье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о том, чтобы рассматривалась возможность ввести военное положение на приграничных территориях или же объявить мобилизацию.

"Мне неизвестно об этом", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность введения военного положения в отдельных регионах или объявления мобилизации.