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6 июня, 10:26

Пескова спросили о возможности введения военного положения в приграничье

Пескову неизвестно насчёт возможности военного положения в приграничных регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о том, чтобы рассматривалась возможность ввести военное положение на приграничных территориях или же объявить мобилизацию.

"Мне неизвестно об этом", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность введения военного положения в отдельных регионах или объявления мобилизации.

Ранее власти Воронежской и Белгородской областей официально опровергли распространяемую в Сети информацию о введении военного положения в этих регионах. Ранее там на радио и в телеэфире транслировали лжеобращение президента страны Владимира Путина о "всеобщей мобилизации и военном положении в приграничных регионах". В Кремле это "обращение" назвали вбросом.

"Это взлом": Песков заявил, что "экстренного обращения Путина" о военном положении не было

"Это взлом": Песков заявил, что "экстренного обращения Путина" о военном положении не было

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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