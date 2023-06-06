Пескова спросили о возможности введения военного положения в приграничье
Пескову неизвестно насчёт возможности военного положения в приграничных регионах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о том, чтобы рассматривалась возможность ввести военное положение на приграничных территориях или же объявить мобилизацию.
"Мне неизвестно об этом", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность введения военного положения в отдельных регионах или объявления мобилизации.
Ранее власти Воронежской и Белгородской областей официально опровергли распространяемую в Сети информацию о введении военного положения в этих регионах. Ранее там на радио и в телеэфире транслировали лжеобращение президента страны Владимира Путина о "всеобщей мобилизации и военном положении в приграничных регионах". В Кремле это "обращение" назвали вбросом.