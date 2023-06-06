Регион

Уведомления отключены

6 июня, 10:56

Дома у херсонского министра нашли кучу украденных из бюджета денег

Бывшего и.о. главы Минздрава Херсонской области задержали за хищение 26,5 млн рублей

Бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области обвиняют в присвоении 26,5 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам клинической больницы. Об этом сообщили в СК РФ по Херсонской области.

Обыски у бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области. Видео © УФСБ России по Херсонской области

"С 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года обвиняемый, используя своё служебное положение, похитил принадлежавшие Министерству здравоохранения Херсонской области денежные средства в размере более 26,5 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ Херсонской области "Херсонская городская клиническая больница имени Е.Е. Карабелиша", — говорится в сообщении.

В СК РФ уточнили, что обвиняемый задержан, его заключили под стражу. В ходе обысков правоохранители изъяли у него деньги.

В Тамбове накрыты теневые банкиры с многомиллиардным оборотом

В Тамбове накрыты теневые банкиры с многомиллиардным оборотом

Ранее Лайф рассказывал о том, что бывший депутат Государственного собрания Республики Алтай получил восемь с половиной лет колонии за изнасилование племянницы жены.

Обложка ©

УФСБ России по Херсонской области

Илья Суриков
  • Новости
  • Криминал
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров