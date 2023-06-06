Дома у херсонского министра нашли кучу украденных из бюджета денег

Бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области обвиняют в присвоении 26,5 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам клинической больницы. Об этом сообщили в СК РФ по Херсонской области.

Обыски у бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области. Видео © УФСБ России по Херсонской области

"С 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года обвиняемый, используя своё служебное положение, похитил принадлежавшие Министерству здравоохранения Херсонской области денежные средства в размере более 26,5 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ Херсонской области "Херсонская городская клиническая больница имени Е.Е. Карабелиша", — говорится в сообщении.

В СК РФ уточнили, что обвиняемый задержан, его заключили под стражу. В ходе обысков правоохранители изъяли у него деньги.