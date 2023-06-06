Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Сергеева Носова на новый срок полномочий. Об этом лидер страны заявил в ходе встречи в Кремле с главой региона.

Путин провёл встречу с магаданским губернатором Сергеем Носовым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"У вас всё получается. Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач... Поэтому что касается одобрения, здесь вопросов нет, но всё-таки самое главное — это поддержка людей. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что многое сделать удалось и, как вы правильно сказали, ещё больше нужно будет сделать, всё-таки выборы есть выборы", — сказал Путин.

Он рекомендовал Носову напрямую работать с людьми и послушать, что они ожидают от губернатора, какой должен быть результат его работы. Кроме того, в ходе встречи глава Магаданской области отметил хорошие показатели в плане инвестиций, которые привлекаются в горнорудную, рыбную отрасль, а также сельское хозяйство, туризм и энергетику. В регионе растёт внутреннее промышленное производство, что позволяет реализовывать социальные проекты и программы, направленные в первую очередь на повышение доходов россиян.

"После избрания на эту должность, получив поддержку населения, я выполнял поставленные задачи. Что-то удалось сделать, есть понимание, что делать дальше. Мы наметили большую программу дальнейшего развития Колымы в рамках того же мастер-плана — это 63 мероприятия на 220 миллиардов рублей, и она уже реализуется, часть реализована", — подчеркнул Носов.