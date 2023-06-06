Профессор рассказал, правда ли во время наркоза гибнут нейроны

Многие считают, что во время общей анестезии происходит полное отключение мозга, из-за чего нейроны якобы погибают. Однако на деле повреждающее действие анестезии не доказано. Об этом заявил заведующий отделением анестезиологии-реанимации II (кардиоанестезиология) Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, профессор РАН Борис Аксельрод.

"Современная концепция анестезии не предполагает полного выключения мозга, как будто его выдернули из розетки. Мозг во время общей анестезии находится в состоянии глубокого сна, и пациент потом действительно не помнит, как находился на операционном столе. Но концепция, которую исповедует наш центр, такова: дать пациенту минимально достаточную анестезию для того, чтобы часть функций, например, управление гемодинамикой, не отключалась", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Врач добавил, что в наркозе действительно можно довести мозг до стадии отключения. Однако специалисты, по его словам, стараются, чтобы сосудодвигательный центр работал нормально и не было сбоев в гемодинамике, то есть в движении крови по организму.