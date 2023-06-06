На Украине начали "хоронить" жён ради бегства из страны
Interia: Украинцы подделывают свидетельства о смерти жён ради выезда из страны
На Украине придумали новый способ выезда из страны мужчин, подлежащих мобилизации. Как сообщает польский портал Interia, теперь представители сильного пола массово стали "убивать" жён.
"Те, кто опасается призыва в армию, решаются на членовредительство, другие подделывают документы, чтобы легально пересечь границу. Для этого они "убивают" своих супруг", — говорится в материале.
Согласно украинскому законодательству, отец-одиночка имеет право законно покинуть Украину, поэтому липовые свидетельства о смерти жён — сегодня один из эффективных способов избежать мобилизации. В стране уже появились посредники, которые за вознаграждение помогают с подделкой документов. По данным журналистов, новая схема стала крайне популярна в западной части Незалежной.
Напомним, в начале мая на Украине продлили мобилизацию и военное положение. Последнее теперь действует до 18 августа.
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