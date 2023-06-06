Учёный "помолодел" на 10 лет после эксперимента под водой

Профессор Университета Южной Флориды (США) Джозеф Дитури стал единственным в мире человеком, которому удалось продержаться на дне океана 93 дня. Исследование показало, что такой эксперимент "омолодил" мужчину на десять лет, сообщает Mirror.

Как оказалось, пребывание на глубине девяти метров положительно сказалось на длине теломеров 55-летнего исследователя. Теломеры — это повторяющиеся последовательности ДНК на концах хромосом, которые отвечают за старение организма. После необычного эксперимента у Дитури они увеличились на 20%, что эквивалентно "омоложению" на целых десять лет.

Все три месяца эксперимента исследователь жил в подводной капсуле. У Джозефа там был интернет. С его помощью он, в частности, продолжал вести онлайн-лекции для студентов Южной Флориды. А чтобы учёному не было скучно, его иногда навещали местные дайверы. Отметим, что предыдущий рекорд по количеству дней, проведённых под водой, составлял 73 дня — его установили другие американские учёные в 2014 году.