"Перспективы заманчивы": Жителям Петербурга рассказали, как изменится погода к выходным
Синоптик Колесов: 6 июня температура в Петербурге достигнет 19 градусов
Сегодня, 6 июня, в Санкт-Петербурге довольно хороший день, особенно на фоне недавнего похолодания. Это отметил главный синоптик города Александр Колесов.
"Можно смело снимать тёплые куртки и шапки, потому что днём температура воздуха достигнет +18…+19 градусов, даже при том, что сохраняется западный ветер, и только у залива будет немного прохладнее", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".
Синоптик рассказал, что дождь придёт в Северную столицу примерно в 20 часов. Колесов также отметил, что уже сейчас можно говорить о перспективе отличных выходных дней, подчеркнув, что "погодные перспективы заманчивы". Антициклон будет действовать в городе на протяжении трёх дней. Ночью будет холодно. Так, 10 июня температура понизится до одного градуса выше нуля.
Ранее учёные предупредили, что следующие пять лет на Земле могут стать самыми жаркими за всю историю. Последствия этого будут глобальными и могут повлиять на здоровье людей, управление водными ресурсами и окружающей средой.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV