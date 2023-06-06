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6 июня, 14:12

"Перспективы заманчивы": Жителям Петербурга рассказали, как изменится погода к выходным

Синоптик Колесов: 6 июня температура в Петербурге достигнет 19 градусов

Сегодня, 6 июня, в Санкт-Петербурге довольно хороший день, особенно на фоне недавнего похолодания. Это отметил главный синоптик города Александр Колесов.

"Можно смело снимать тёплые куртки и шапки, потому что днём температура воздуха достигнет +18…+19 градусов, даже при том, что сохраняется западный ветер, и только у залива будет немного прохладнее", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Синоптик рассказал, что дождь придёт в Северную столицу примерно в 20 часов. Колесов также отметил, что уже сейчас можно говорить о перспективе отличных выходных дней, подчеркнув, что "погодные перспективы заманчивы". Антициклон будет действовать в городе на протяжении трёх дней. Ночью будет холодно. Так, 10 июня температура понизится до одного градуса выше нуля.

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Обложка ©

ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Никита Осипов
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