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6 июня, 12:41

Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем главы Минюста

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву на должность заместителя министра юстиции. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности", — указывается в документе.

Согласно информации сайта Министерства юстиции, Ардабьева ранее занимала пост директора департамента экономического и гражданского законодательства.

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Напомним, 30 мая Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции РФ. При этом её наградили медалью Михаила Сперанского.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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