Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем главы Минюста

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву на должность заместителя министра юстиции. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности", — указывается в документе.

Напомним, 30 мая Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции РФ. При этом её наградили медалью Михаила Сперанского.