Семья из России с восьмилетним ребёнком найдена мёртвой в Сербии

В одной из квартир под Белградом в Сербии правоохранители обнаружили тела мужчины, женщины и восьмилетнего мальчика. Как сообщает местное издание Kurir, по версии следствия, глава семейства мог убить членов своей семьи, а затем покончить с собой.

По информации издания, оперативников вызвали соседи россиян, которые услышали крики из их квартиры. Прибывшие стражи правопорядка взломали дверь, но было уже слишком поздно — все члены семьи оказались мертвы. На теле женщины зафиксированы многочисленные ножевые ранения, а ребёнок был задушен, вероятно, подушкой.

Эти россияне перебралась в Сербию в прошлом году, а два месяца назад они купили квартиру в белградском пригороде Панчево. Глава семейства работал хирургом, его супруга — педиатром. С ними ещё раньше жил 19-летний сын женщины от первого брака, но на днях парень уехал в Россию. По словам соседей, два дня назад они видели, как отец с младшим сыном катались на самокате и смеялись.