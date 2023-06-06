Путин наградил Милорада Додика орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется, Додик был награждён орденом за "большой вклад в развитие сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнёрства с Республикой Сербской".