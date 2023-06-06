Путин наградил Милорада Додика орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточняется, Додик был награждён орденом за "большой вклад в развитие сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнёрства с Республикой Сербской".
Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Мужества писателя Захара Прилепина, который после покушения продолжает находиться в больнице.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев