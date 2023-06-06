Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Соколову

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание адмирала командующему Черноморским флотом РФ Виктору Соколову. Подписанный лидером страны указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также воинское звание адмирала присвоено заместителю главнокомандующего Военно-морским флотом Владимиру Касатонову.

Ранее Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества. Писатель отмечен за мужество и самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга.