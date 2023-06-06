Политолог Мартынов высоко оценил работу губернатора Магаданской области Носова

Магаданская область динамично развивается, в нынешнюю каденцию губернатора региона Сергея Носова сделано много заделов на будущее. Об этом Лайфу рассказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"То есть вот, кроме текущих показателей, много вещей на перспективу делается. Можно такой термин применить: регион сегодня одна большая стройка", — сказал эксперт.

По словам Мартынова, не самые лучшие климатические условия для жизни компенсируются современной инфраструктурой. В регионе строится много жилья, школ, больниц и других объектов. Мартынов также обратил внимание, что после серьёзного спада активизировалась работа портов Магаданской области. Политолог выразил удовлетворение работой Носова на посту губернатора, подчеркнув, что нет оснований каким-то образом что-то менять.

"Начатое нужно довести до конца, до результатов, и, в общем-то, Носов справляется", — заключил Мартынов.