Деятельность четырёх украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении
Российские военные за сутки пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО "Град", — отметил он.
Также на Купянском направлении российские авиация и артиллерия ударили по подразделениям ВСУ в районах Новомлынска, Кисловки Харьковской области и Розовки в ЛНР.
А накануне, 5 июня, российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении. Также на этом направлении за сутки удалось ликвидировать до 90 военнослужащих ВСУ.