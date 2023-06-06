Деятельность четырёх украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении

Российские военные за сутки пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО "Град", — отметил он.

Также на Купянском направлении российские авиация и артиллерия ударили по подразделениям ВСУ в районах Новомлынска, Кисловки Харьковской области и Розовки в ЛНР.