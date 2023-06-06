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Опубликовано 6 июня 2023, 14:45

Деятельность четырёх украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении

Российские военные за сутки пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО "Град", — отметил он.

Также на Купянском направлении российские авиация и артиллерия ударили по подразделениям ВСУ в районах Новомлынска, Кисловки Харьковской области и Розовки в ЛНР.

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А накануне, 5 июня, российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении. Также на этом направлении за сутки удалось ликвидировать до 90 военнослужащих ВСУ.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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