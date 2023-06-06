Из Финляндии решили выслать девять сотрудников посольства России

Президент Финляндии Саули Ниинистё и Комитет по внешней политике и политике безопасности правительства приняли решение выдворить из страны девять сотрудников российского посольства в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Финляндия депортирует девять сотрудников российского посольства, которые работали в разведке. Их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Об этом МИД проинформирует посла России", — говорится в пресс-релизе.