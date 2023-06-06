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6 июня, 15:07

Из Финляндии решили выслать девять сотрудников посольства России

Президент Финляндии Саули Ниинистё и Комитет по внешней политике и политике безопасности правительства приняли решение выдворить из страны девять сотрудников российского посольства в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Финляндия депортирует девять сотрудников российского посольства, которые работали в разведке. Их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Об этом МИД проинформирует посла России", говорится в пресс-релизе.

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Ранее сообщалось, что посла Финляндии вызвали в МИД России и вручили ему ноту о консульствах. Москва отозвала согласие на работу петрозаводского и мурманского отделений петербургского генконсульства соседней страны.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Светлана Оперук
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