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Опубликовано 6 июня 2023, 18:52

Белоруссии не досталось место временного члена Совбеза ООН

Белоруссия не смогла получить место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2024–2025 годы. В ходе тайного голосования ожидаемо победила Словения — член Евросоюза и НАТО.

Как сообщает ТАСС, Словения набрала 153 голоса, а за Белоруссию проголосовали 38 стран. Для победы необходимо было набрать не менее двух третей голосов всех членов Генассамблеи ООН (всего их 193). Временными членами СБ ООН на 2024–2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне и Южная Корея.

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Ранее Лайф сообщал, что Россия созовёт заседание Совбеза ООН из-за украинской диверсии на Каховской ГЭС. Дата проведения совещания пока неизвестна.

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ТАСС / AP / John Minchillo

Наталья Исакова
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