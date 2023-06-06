В Москве презентовали новую "Чёрную книгу", посвящённую зверствам современных бандеровцев

В Москве на фестивале "Красная площадь" презентовали книгу, в которой описаны преступления украинских националистов в период с 2014 по 2023 год. Издание под названием "Чёрная книга. Зверства современных бандеровцев" было подготовлено Российским военно-историческим обществом (РВИО) на основе материалов Следственного комитета России и Министерства обороны. Оно содержит страшные свидетельства о пытках, насилии, убийствах, совершённых украинскими неонацистами и военнослужащими украинской армии за последние восемь лет.

"Я хочу, чтобы собравшиеся представили: вот вы идёте по Тверской, по Красной площади — и вдруг к вам подбегает человек в камуфляже с автоматом, начинает вас бить. Потом вас забирают, отвозят в тёмный подвал и начинают там бить день, другой, третий. Тело уже не слушается вас, всё тело вообще синее, потом вас ведут на расстрел, потом, не расстреливая, заводят в помещение, которое называется "украинская больница"… Если они придут сюда, если мы проиграем, с нами будет то же самое", — сказал в ходе презентации книги научный директор РВИО Михаил Мягков.