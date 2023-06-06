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6 июня, 16:27

В Москве презентовали новую "Чёрную книгу", посвящённую зверствам современных бандеровцев

В Москве на фестивале "Красная площадь" презентовали книгу, в которой описаны преступления украинских националистов в период с 2014 по 2023 год. Издание под названием "Чёрная книга. Зверства современных бандеровцев" было подготовлено Российским военно-историческим обществом (РВИО) на основе материалов Следственного комитета России и Министерства обороны. Оно содержит страшные свидетельства о пытках, насилии, убийствах, совершённых украинскими неонацистами и военнослужащими украинской армии за последние восемь лет.

Книгу сможет осилить не каждый, ведь на её страницах читателю встретятся фрагменты материалов следствия, фотографии, детальное описание пыток мирных граждан и российских военнослужащих, которые до сих пор применяют ВСУ и СБУ.

"Я хочу, чтобы собравшиеся представили: вот вы идёте по Тверской, по Красной площади — и вдруг к вам подбегает человек в камуфляже с автоматом, начинает вас бить. Потом вас забирают, отвозят в тёмный подвал и начинают там бить день, другой, третий. Тело уже не слушается вас, всё тело вообще синее, потом вас ведут на расстрел, потом, не расстреливая, заводят в помещение, которое называется "украинская больница"… Если они придут сюда, если мы проиграем, с нами будет то же самое", — сказал в ходе презентации книги научный директор РВИО Михаил Мягков.

Предисловия к книге написали помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский и министр обороны Сергей Шойгу.

Историк раскрыл, почему "Чёрная книга" о зверствах бандеровцев особенно актуальна именно сегодня

Историк раскрыл, почему "Чёрная книга" о зверствах бандеровцев особенно актуальна именно сегодня

Новая книга стала продолжением нашумевшего издания "Чёрная книга. Зверства бандеровцев", рассказывающего о преступлениях бандеровцев, совершённых в годы Великой Отечественной войны. Новая книга, как и прошлая, в ближайшее время будет передана российским военнослужащим — участникам специальной военной операции, а также украинским военнопленным.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Марина Калегина
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