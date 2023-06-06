Медведев призвал разработать механизм обучения детей мигрантов русскому языку

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает важным и необходимым разработать механизм обучения детей мигрантов русскому языку. По его словам, этот "пробел законодательства" следует восполнить как можно скорее.

Выступая на заседании межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики, Медведев отметил, что в некоторых классах российских школ каждый пятый ученик не говорит по-русски. Нередко такие дети собираются в этнические группы, которые ведут себя агрессивно по отношению к сверстникам. Особенно эта проблема актуальна для регионов, куда приезжает большое количество трудовых мигрантов.

"Этот пробел законодательства нужно восполнить как можно быстрее. Наладить систему, которая позволит детям иностранцев, которые не владеют русским языком, успешно догонять остальных учеников, разбираясь в самом предмете. И, конечно, предусмотреть адекватный объём финансирования", — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что уровень владения русским языком детей иностранцев должен быть достаточным для освоения школьной программы.