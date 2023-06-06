"О прорывах речи быть не может": Гоблин Пучков предположил, почему контрнаступление ВСУ проваливается

Украинской армии, которая громко говорила о контрнаступлении, для начала надо было скопить личный состав, технику и боеприпасы. Такое мнение высказал блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

"Собрать невозможно. Потому что по всему этому лупят из всего, что только есть. В том числе из высокоточного оружия. Вот собрали личный состав — раз, прилетело. Подогнали технику — раз, ещё прилетело. Керосин взорвали. Боеприпасы взорвали. Дальше-то что? С чем вы там собрались наступать? А если не собрать должное количество личного состава и техники, то ни о каких прорывах и речи быть не может", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Гоблин Пучков считает, что российские военные крепко стоят в обороне, их опорные пункты непросто уничтожить.

"Если [официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь] Конашенков сообщает, что там за день подбито 18 танков — обращаю внимание, танки диких денег стоят — это миллионы долларов за каждый — 16 танков подбито! Я считаю, это очень большая "удача" для украинского наступления", — подчеркнул блогер.

Он считает, что на деле у ВСУ нет успехов, их атаки на Белгородскую область — это отчёт "перед работодателем". При этом Гоблин Пучков считает, что ВС РФ не должны в ответ бомбить мирные украинские города.

"Я считаю, что границы с Украиной, они должны быть давным-давно отнесены хотя бы на 30, лучше на 50 километров, чтобы хотя бы артиллерия не достреливала до наших населённых пунктов. Зачем это вот так, ну, для меня загадка. Они, наверное, хотят эту линию боевого соприкосновения как можно шире растянуть, чтобы распылить наши войска, а это, соответственно, даст возможность более успешно нападать", — добавил Гоблин Пучков.