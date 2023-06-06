Белоруссия обвинила Запад в давлении на Совбез ООН при голосовании

Запад принуждал голосовать против Белоруссии на выборах временных членов Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал постоянный представитель республики при всемирной организации Валентин Рыбаков. Он подчеркнул, что крайне разочарован результатами выборов.

"Вся наша предвыборная кампания происходила в чрезвычайно сложных условиях под очень большим давлением со стороны коллективного Запада. Мы абсолютно точно знаем факты принуждения к голосованию за Словению. Конкретной стране говорилось: "Если вы проголосуете за Беларусь, мы полностью отрежем финансирование", — приводит БелТА слова дипломата.

Рыбаков убеждён, что Словения принимала решение выдвигаться в непостоянные члены СБ ООН исключительно по указке Запада. По его мнению, США и страны Евросоюза попросту использовали Любляну, чтобы создать искусственную политизированную конкуренцию Минску.