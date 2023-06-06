Арбитр Карасёв объяснил, почему не смотрит Лигу чемпионов
Арбитр Сергей Карасёв признался, что не смотрит Лигу чемпионов
Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв признался, что не может смотреть матчи Лиги чемпионов до конца. На вопрос, вызывает ли гимн, звучащий в начале, у него какие-то эмоции, он ответил отрицательно.
"Сейчас уже нет. Стал меньше смотреть. Видимо, напоминает что-то. Смотришь пять минут и переключаешь", — рассказал Карасёв газете "Спорт-Экспресс".
Карасёв признался, что он в курсе всех судейских моментов, но смотреть полные игры у него нет желания.
В финале плей-офф турнира этого сезона сыграют "Манчестер Сити" и "Интер". Они встретятся 10 июня в 22:00 мск.
Ранее Лайф писал, что "Ман Сити" победил "Ман Юнайтед" в финале Кубка Англии, завоевав трофей. Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.