Арбитр Карасёв объяснил, почему не смотрит Лигу чемпионов

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв признался, что не может смотреть матчи Лиги чемпионов до конца. На вопрос, вызывает ли гимн, звучащий в начале, у него какие-то эмоции, он ответил отрицательно.

"Сейчас уже нет. Стал меньше смотреть. Видимо, напоминает что-то. Смотришь пять минут и переключаешь", — рассказал Карасёв газете "Спорт-Экспресс".

Карасёв признался, что он в курсе всех судейских моментов, но смотреть полные игры у него нет желания.

В финале плей-офф турнира этого сезона сыграют "Манчестер Сити" и "Интер". Они встретятся 10 июня в 22:00 мск.