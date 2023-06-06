"Филадельфия" объявила об обмене Проворова в "Коламбус"
Хоккеист Иван Проворов. Обложка © ТАСС / АР Photo / Derik Hamilton
Российский защитник Иван Проворов перешёл из "Филадельфии Флайерз" в "Коламбус Блю Джекетс" в рамках трёхстороннего обмена. Информация опубликована на официальном сайте клуба из Пенсильвании.
Ещё одним участником обмена стал "Лос-Анджелес Кингз", который взял на себя 30% зарплаты защитника, а также получил от "Филадельфии" форварда Хэйдена Ходжсона и защитника Кевина Коннотона.
"Кингз" отправили в "Филадельфию" защитников Шона Уолкера и Хельге Гранса, а также вратаря Кэла Петерсена.
Ранее нападающий Дмитрий Яшкин, который считается наиболее ценным игроком прошлого сезона регулярного чемпионата КХЛ, покинул хоккейный клуб СКА. В петербургском клубе Яшкину были готовы продлить контракт на хороших условиях, но не смогли договориться по финансам.