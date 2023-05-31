Нападающий Дмитрий Яшкин покинул хоккейный клуб СКА

Нападающий Дмитрий Яшкин, который считается наиболее ценным игроком прошлого сезона регулярного чемпионата КХЛ, покинул хоккейный клуб СКА. Об этом в телеграм-канале заявил гендиректор и главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

В прошлом сезоне Яшкин был признан лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. Он набрал 62 очка в 67 матчах. Речь идёт о 40 шайбах и 22 результативных передачах.

"Хоккей — это жизнь, а в жизни иногда приходится расставаться даже с друзьями. В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал своё имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся", — заявил Ротенберг.

По его словам, в СКА Яшкину были готовы продлить контракт на хороших условиях, но не смогли договориться по финансам. Ротенберг подчеркнул, что "здоровый клуб" должен учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому СКА пришлось расстаться с хоккеистом.