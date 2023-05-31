Нападающий Дмитрий Яшкин покинул хоккейный клуб СКА
Ротенберг: В следующем сезоне СКА будет играть без нападающего Дмитрия Яшкина
Хоккеист Дмитрий Яшкин. Обложка © ТАСС / Певцова Валентина
Нападающий Дмитрий Яшкин, который считается наиболее ценным игроком прошлого сезона регулярного чемпионата КХЛ, покинул хоккейный клуб СКА. Об этом в телеграм-канале заявил гендиректор и главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.
В прошлом сезоне Яшкин был признан лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. Он набрал 62 очка в 67 матчах. Речь идёт о 40 шайбах и 22 результативных передачах.
"Хоккей — это жизнь, а в жизни иногда приходится расставаться даже с друзьями. В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал своё имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся", — заявил Ротенберг.
По его словам, в СКА Яшкину были готовы продлить контракт на хороших условиях, но не смогли договориться по финансам. Ротенберг подчеркнул, что "здоровый клуб" должен учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому СКА пришлось расстаться с хоккеистом.
Ранее петербургский СКА получил права на 22-летнего хоккеиста Арсения Грицюка. Ранее он выступал за "Авангард". В 2021 году вместе с омским клубом стал обладателем Кубка Гагарина, а по итогам сезона 2021/22 получил приз имени Алексея Черепанова как лучший молодой игрок Континентальной хоккейной лиги.