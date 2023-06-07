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6 июня, 21:58

Стало известно о состоянии дочери Пореченкова после аварии в Новой Москве

Сын Пореченкова рассказал, что сестра после ДТП чувствует себя хорошо

<p>Мария Пореченкова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Мария Пореченкова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дочь народного артиста России Михаила Пореченкова Мария, которая вчера попала в аварию в Новой Москве, в данный момент чувствует себя хорошо. Об этом рассказал старший сын актёра Владимир Любимцев.

"Всё хорошо!" — кратко констатировал старший сын Пореченкова сайту kp.ru.

Любимцев не знал о произошедшем с сестрой, но после вопросов корреспондентов сразу же связался с девушкой. Побеседовав с ней, он заверил журналистов, что с ней всё хорошо.

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Ранее Лайф писал, что дочь Пореченкова на "мерседесе" въехала в скутериста. По нашим данным, 18-летняя Мария ехала за рулём Mercedes GLE в столичном посёлке Толстопальцево.

Арина Родионова
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