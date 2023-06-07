Стало известно о состоянии дочери Пореченкова после аварии в Новой Москве
Сын Пореченкова рассказал, что сестра после ДТП чувствует себя хорошо
Мария Пореченкова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Дочь народного артиста России Михаила Пореченкова Мария, которая вчера попала в аварию в Новой Москве, в данный момент чувствует себя хорошо. Об этом рассказал старший сын актёра Владимир Любимцев.
"Всё хорошо!" — кратко констатировал старший сын Пореченкова сайту kp.ru.
Любимцев не знал о произошедшем с сестрой, но после вопросов корреспондентов сразу же связался с девушкой. Побеседовав с ней, он заверил журналистов, что с ней всё хорошо.
Ранее Лайф писал, что дочь Пореченкова на "мерседесе" въехала в скутериста. По нашим данным, 18-летняя Мария ехала за рулём Mercedes GLE в столичном посёлке Толстопальцево.