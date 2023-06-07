Россиянам рассказали, можно ли завести капибару дома

Капибара является самым большим грызуном в мире, и поэтому для её содержания требуются особые условия. Дело в том, что второе название этого животного — водосвинка, поэтому желающим завести такого домашнего питомца необходимо оборудовать для неё большую территорию с водоёмом и отапливаемым домиком. Об этом рассказала Лайфу директор зоопарка в санатории "Октябрьский" Ольга Заславская.

"Для содержания капибары необходима большая отдельная территория с водоёмом и отапливаемым домиком. В вольере обязательно должны быть ветки и брёвна", — объяснила Заславская.

Собеседница Лайфа также заметила, что хоть капибары очень флегматичны и не станут проявлять агрессию к человеку, однако по неосторожности могут прикусить ребёнка или наступить на него из-за неповоротливости. Ветеринарный врач Георгий Андриасов подтвердил её мнение и добавил, что в частном доме держит грызуна "один человек из миллиона". Чтобы завести такого питомца, сначала стоит посоветоваться со специалистом, рекомендовал он.

"Я думаю, что есть люди, которые очень любят животных, они могут обеспечить лучшие условия: богатые, обеспеченные — себе где-нибудь на заднем участке двора сделать какую-то такую зону, если она им нравится очень. Насколько я знаю, они живут в стаях и там одну особь не заведёшь, там желательно несколько сразу заводить, это большая зона", — рассказал собеседник Лайфа.