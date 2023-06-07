По факту пропажи жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке возбуждено дело

По факту пропажи во Владивостоке 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В ряде средств массовой информации были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и её 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ход расследования данного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.