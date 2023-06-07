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7 июня, 01:06

По факту пропажи жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке возбуждено дело

СКР возбудил дело по факту пропажи во Владивостоке жены и сына генконсула КНДР

<p>Пропавшие Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52465" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пропавшие Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу. Обложка © SHOT

По факту пропажи во Владивостоке 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В ряде средств массовой информации были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и её 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ход расследования данного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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О пропаже жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке стало известно вчера. Ким Кум Сун с 15-летним сыном Пак Квон Чжу уехали с территории Генконсульства Северной Кореи на такси утром 4 июня и больше их не видели. Сейчас телефоны пропавших вне зоны доступа.

Оксана Попова
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