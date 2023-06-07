По факту пропажи жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке возбуждено дело
СКР возбудил дело по факту пропажи во Владивостоке жены и сына генконсула КНДР
Пропавшие Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу. Обложка © SHOT
По факту пропажи во Владивостоке 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
"В ряде средств массовой информации были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и её 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ход расследования данного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
О пропаже жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке стало известно вчера. Ким Кум Сун с 15-летним сыном Пак Квон Чжу уехали с территории Генконсульства Северной Кореи на такси утром 4 июня и больше их не видели. Сейчас телефоны пропавших вне зоны доступа.