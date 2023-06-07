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Регион
Опубликовано 7 июня 2023, 02:22
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Российская армия нанесла ракетный удар по позициям трёх бригад ВСУ

Минобороны: Бойцы группировки "Центр" нанесли удар по позициям трёх бригад ВСУ

Бойцы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по позициям трёх бригад ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Как рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук, цели удалось достичь при помощи ракетной авиации. Его заявление приводит РИА "Новости".

"На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — заявил Савчук.

Группировка отличилась также в районе Невского и Червоной Дибровы. Там бойцы нанесли ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам украинской армии.

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Ранее российские военные уничтожили 1,5 тысячи украинских солдат, которые пытались перейти в наступление на Южно-Донецком направлении. Кроме того, ВСУ лишились 28 танков, включая 8 немецких "Леопардов" (Leopard), а также 109 бронированных машин.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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