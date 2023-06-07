Российская армия нанесла ракетный удар по позициям трёх бригад ВСУ

Бойцы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по позициям трёх бригад ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Как рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук, цели удалось достичь при помощи ракетной авиации. Его заявление приводит РИА "Новости".

"На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — заявил Савчук.

Группировка отличилась также в районе Невского и Червоной Дибровы. Там бойцы нанесли ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам украинской армии.