Российская армия нанесла ракетный удар по позициям трёх бригад ВСУ
Минобороны: Бойцы группировки "Центр" нанесли удар по позициям трёх бригад ВСУ
Бойцы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по позициям трёх бригад ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Как рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук, цели удалось достичь при помощи ракетной авиации. Его заявление приводит РИА "Новости".
"На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — заявил Савчук.
Группировка отличилась также в районе Невского и Червоной Дибровы. Там бойцы нанесли ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам украинской армии.
Ранее российские военные уничтожили 1,5 тысячи украинских солдат, которые пытались перейти в наступление на Южно-Донецком направлении. Кроме того, ВСУ лишились 28 танков, включая 8 немецких "Леопардов" (Leopard), а также 109 бронированных машин.
vk.com / Минобороны РФ