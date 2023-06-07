Регион

Уведомления отключены

7 июня, 02:22

Российская армия нанесла ракетный удар по позициям трёх бригад ВСУ

Минобороны: Бойцы группировки "Центр" нанесли удар по позициям трёх бригад ВСУ

Бойцы российской группировки войск "Центр" нанесли удар по позициям трёх бригад ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Как рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук, цели удалось достичь при помощи ракетной авиации. Его заявление приводит РИА "Новости".

"На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — заявил Савчук.

Группировка отличилась также в районе Невского и Червоной Дибровы. Там бойцы нанесли ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам украинской армии.

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ под Артёмовском

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ под Артёмовском

Ранее российские военные уничтожили 1,5 тысячи украинских солдат, которые пытались перейти в наступление на Южно-Донецком направлении. Кроме того, ВСУ лишились 28 танков, включая 8 немецких "Леопардов" (Leopard), а также 109 бронированных машин.

Обложка ©

vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров