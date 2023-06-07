Додик заявил о причастности Британии к попыткам свергнуть Вучича

Инициаторами беспорядков в Сербии являются британские спецслужбы, а их целью является свержение действующего главы государства Александра Вучича. Такое заявление озвучил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Я убеждён, что вдохновителями и производителями этого беспорядка в Сербии являются британцы, то есть их спецслужбы со своими сотрудниками в Сербии. Протесты чётко демонстрируют, какова их цель, которая состоит в том, чтобы воспользоваться трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы Александар Вучич был свержен путём уличных протестов", — считает он.

Президент Республики Сербской подчеркнул, что "злоупотребления трагедиями не прекратятся до тех пор, пока эпицентр иностранной разведки в Белграде не будет уничтожен". По его словам, Великобритания преследует единственную цель — "свержение власти и дестабилизации в Сербии".