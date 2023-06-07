Додик заявил о причастности Британии к попыткам свергнуть Вучича
Додик заявил о причастности Британии к попыткам свергнуть Вучича
Инициаторами беспорядков в Сербии являются британские спецслужбы, а их целью является свержение действующего главы государства Александра Вучича. Такое заявление озвучил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
"Я убеждён, что вдохновителями и производителями этого беспорядка в Сербии являются британцы, то есть их спецслужбы со своими сотрудниками в Сербии. Протесты чётко демонстрируют, какова их цель, которая состоит в том, чтобы воспользоваться трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы Александар Вучич был свержен путём уличных протестов", — считает он.
Президент Республики Сербской подчеркнул, что "злоупотребления трагедиями не прекратятся до тех пор, пока эпицентр иностранной разведки в Белграде не будет уничтожен". По его словам, Великобритания преследует единственную цель — "свержение власти и дестабилизации в Сербии".
Ранее Додик заявил о негативе Запада в отношении Республики Сербской из-за дружбы с РФ. Говоря об украинском конфликте, он подчеркнул, что Запад использует Киев, чтобы воевать против России.