Таможня Китая: Товарооборот КНР и РФ в январе – мае вырос до $93,8 млрд

За первые пять месяцев 2023 года торговый оборот России и Китая возрос в годовом исчислении на 40,7% и достиг 98,3 миллиарда долларов. Такие данные привели в Главном таможенном управлении КНР.

В период с января по май экспорт из Китая в РФ увеличился на 75,6%, составив 42,95 миллиарда долларов. При этом поставки российских товаров и услуг из Москвы в Пекин возросли на 20,4%, достигнув 39,46 миллиарда долларов.