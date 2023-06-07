Регион

Уведомления отключены

7 июня, 05:50

Таможня Китая: Товарооборот КНР и РФ в январе – мае вырос до $93,8 млрд

За первые пять месяцев 2023 года торговый оборот России и Китая возрос в годовом исчислении на 40,7% и достиг 98,3 миллиарда долларов. Такие данные привели в Главном таможенном управлении КНР.

В период с января по май экспорт из Китая в РФ увеличился на 75,6%, составив 42,95 миллиарда долларов. При этом поставки российских товаров и услуг из Москвы в Пекин возросли на 20,4%, достигнув 39,46 миллиарда долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3%

Товарооборот между Россией и Китаем в начале года вырос на 41,3%

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал рост товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд. По его словам, такой объём может быть достигнут к концу 2023 года.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
  • Новости
  • Китай
  • Потребительский рынок
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров