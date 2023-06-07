Рогов: Система ПВО отразила удар ВСУ по Мелитополю

Украинские военные пытались атаковать город Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко! В городе прозвучали взрывы ... Боевики ВСУ попытались нанести удар по мирному городу", — написал он.

По словам Рогова, попытка противника атаковать Мелитополь не увенчалась успехом, поскольку успела отработать российская система противовоздушной обороны.