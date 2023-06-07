Регион

Уведомления отключены

7 июня, 06:08

Рогов: Система ПВО отразила удар ВСУ по Мелитополю

<p>ПВО РФ отразила удар ВСУ по Мелитополю. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/10086" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов</a></p>

ПВО РФ отразила удар ВСУ по Мелитополю. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Украинские военные пытались атаковать город Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко! В городе прозвучали взрывы ... Боевики ВСУ попытались нанести удар по мирному городу", — написал он.

По словам Рогова, попытка противника атаковать Мелитополь не увенчалась успехом, поскольку успела отработать российская система противовоздушной обороны.

Рогов заявил о попытках ВСУ прорваться к Азовскому морю

Рогов заявил о попытках ВСУ прорваться к Азовскому морю

Ранее Российская армия нанесла удар по позициям трёх бригад ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Бойцы группировки "Центр" достигли цели при помощи ракетной авиации.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров