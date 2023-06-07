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Регион
Опубликовано 7 июня 2023, 06:08
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Рогов: Система ПВО отразила удар ВСУ по Мелитополю

ПВО РФ отразила удар ВСУ по Мелитополю. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

ПВО РФ отразила удар ВСУ по Мелитополю. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Украинские военные пытались атаковать город Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко! В городе прозвучали взрывы ... Боевики ВСУ попытались нанести удар по мирному городу", — написал он.

По словам Рогова, попытка противника атаковать Мелитополь не увенчалась успехом, поскольку успела отработать российская система противовоздушной обороны.

Рогов заявил о попытках ВСУ прорваться к Азовскому морю
Рогов заявил о попытках ВСУ прорваться к Азовскому морю

Ранее Российская армия нанесла удар по позициям трёх бригад ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Бойцы группировки "Центр" достигли цели при помощи ракетной авиации.

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Евгения Колесникова
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