Рогов: Система ПВО отразила удар ВСУ по Мелитополю
ПВО РФ отразила удар ВСУ по Мелитополю. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
Украинские военные пытались атаковать город Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Мелитополе громко! В городе прозвучали взрывы ... Боевики ВСУ попытались нанести удар по мирному городу", — написал он.
По словам Рогова, попытка противника атаковать Мелитополь не увенчалась успехом, поскольку успела отработать российская система противовоздушной обороны.
Ранее Российская армия нанесла удар по позициям трёх бригад ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Бойцы группировки "Центр" достигли цели при помощи ракетной авиации.