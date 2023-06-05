Рогов заявил о попытках ВСУ прорваться к Азовскому морю

Вооружённые силы Украины пытаются прорвать линию обороны в районе Времевского выступа на Запорожском направлении, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Об этом рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, накануне ВСУ также пытались совершить прорыв в районе Времевского выступа, но всё закончилось их отступлением. Сегодня, 5 июня, Рогов сообщил, что украинские военные бросили в атаку ещё большие силы, чем 4 июня. Однако на этом участке фронта ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону.