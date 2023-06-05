Рогов заявил о попытках ВСУ прорваться к Азовскому морю
Вооружённые силы Украины пытаются прорвать линию обороны в районе Времевского выступа на Запорожском направлении, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Об этом рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Цель боевиков ВСУ — выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор", — цитирует Рогова РИА "Новости".
По его словам, накануне ВСУ также пытались совершить прорыв в районе Времевского выступа, но всё закончилось их отступлением. Сегодня, 5 июня, Рогов сообщил, что украинские военные бросили в атаку ещё большие силы, чем 4 июня. Однако на этом участке фронта ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону.
Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР. По данным ведомства, украинские военные с утра 4 июня начали манёвр на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью являлся прорыв российской обороны, но своих целей противник не добился. Также МО РФ показало видео уничтожения украинской техники, принимавшей участие в попытке наступления.
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