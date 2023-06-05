Рогов сообщил о более масштабных утренних попытках ВСУ к наступлению
Рогов: Боевые действия возобновились в районе Времевского выступа под Запорожьем
В районе Времевского выступа Запорожской области возобновились активные боевые действия. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера", — написал он.
По словам Рогова, украинские военные бросили в атаку ещё большие силы, чем 4 июня. Так, ВСУ подошли "к попытке прорыва более масштабно и организованно". В настоящее время идёт бой. Удары по направлению наносятся восточнее, чем это было накануне. Ситуация тревожная, подчеркнул он в беседе с ТАСС. Как уточняется, попытки наступления ВСУ идут в районе сёл Новополь, Приютное, Новодаровка, Ровнополь — это юго-западнее от Времьевки, рядом с границей Запорожской области и ДНР.
Напомним, накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ попытались прорвать Запорожский фронт в районе Времевского выступа, но потеряли не менее десяти единиц бронетехники и около 50 бойцов. В результате они были отброшены с занятых позиций.
Ранее Лайф также писал, что украинские военные с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта, указали в МО РФ. Однако успеха противник не имел, своих задач не добился.
T.me / V_Zelenskiy_official