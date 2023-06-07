Мошенники обманули москвичку, предложив ей подзаработать на заказах с Wildberries

Жительница Москвы доверилась мошенникам, которые предложили ей подзаработать на заказах с фальшивого сайта Wildberries, и лишилась почти 65 тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Сообщение с предложением подработать пришло 30-летнему администратору салона от незнакомого номера в WhatsApp. Доход обещали хороший, а всего-то нужно заказывать товары, тем самым продвигая их популярность на маркетплейсе. Ей пообещали, что за каждую покупку будет возвращаться сумма с процентами. К тому же вещи можно оставить себе. Москвичка согласилась и получила ссылку, которая вела не на официальный сайт Wildberries, а на его двойник — в адресной строке было написано слово shopping и ещё набор букв.

Женщина зарегистрировалась на "лжеягодках" и сначала заказала держатель для щётки за 600 рублей, за что получила 960 рублей. Потом потратила ещё 1600 рублей и увидела пополнение на 2200 рублей. Москвичка спокойно вывела деньги на карту, а потом получила следующее поручение: нужно увеличить размер трат. Так, она решила купить шампунь за 1080 рублей, две рубашки за 10 и 13 тысяч рублей и два детских бизиборда почти за 40 тысяч.

Деньги женщина попросила у мамы и потратила около 60 тысяч рублей. Однако один из бизибордов купить забыла, поэтому начальство устроило скандал и потребовало оплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Такую большую сумму москвичка переводить отказалась, и тогда её личный кабинет заблокировали. В результате она осталась без денег и вещей.