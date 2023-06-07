На Амуре ищут двух пропавших рыбаков. Их катер найден перевёрнутым, а товарищ — мёртвым

В Хабаровском крае спасатели развернули операцию по поиску пропавших рыбаков, которые 30 мая вышли на катере на Амур, чтобы порыбачить, но до места назначения так и не добрались. В тот же день с компанией из трёх мужчин пропала связь, а жена одного из них обратилась в полицию, пишет kp.ru.

Вскоре в районе мыса Субботина на воде наши пустой катер, на котором пропавшие отправились на рыбалку. Тело одного из рыбаков вскоре было найдено, судьба двух других пока остаётся неизвестной.



В настоящее время на поиски отправлен вертолёт МЧС, который будет вести разведку с воздуха, а спасатели займутся наземным поиском вдоль побережья. Водолазы уже приступили к исследованию прибрежной зоны реки. Они отрабатывают версию, связанную с аварией на воде: возможно, катер потерпел крушение и перевернулся, а мужчины не смогли выбраться из воды из-за сильного течения реки.