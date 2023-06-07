На Амуре ищут двух пропавших рыбаков. Их катер найден перевёрнутым, а товарищ — мёртвым
В Хабаровском крае развёрнута операция по поиску двух пропавших рыбаков
В Хабаровском крае развёрнута операция по поиску двух пропавших рыбаков. Фото © ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае спасатели развернули операцию по поиску пропавших рыбаков, которые 30 мая вышли на катере на Амур, чтобы порыбачить, но до места назначения так и не добрались. В тот же день с компанией из трёх мужчин пропала связь, а жена одного из них обратилась в полицию, пишет kp.ru.
Вскоре в районе мыса Субботина на воде наши пустой катер, на котором пропавшие отправились на рыбалку. Тело одного из рыбаков вскоре было найдено, судьба двух других пока остаётся неизвестной.
В настоящее время на поиски отправлен вертолёт МЧС, который будет вести разведку с воздуха, а спасатели займутся наземным поиском вдоль побережья. Водолазы уже приступили к исследованию прибрежной зоны реки. Они отрабатывают версию, связанную с аварией на воде: возможно, катер потерпел крушение и перевернулся, а мужчины не смогли выбраться из воды из-за сильного течения реки.
Ранее Лайф рассказывал, как на Сахалине недалеко от посёлка Свободное рыбаки бросились бежать со льдины, так как она начала разрушаться. Непрочная корка замёрзшей воды лопнула под натиском волн. Очевидцы сняли на видео "миграцию" рыбаков в сторону берега.