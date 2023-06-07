В России запускают первое отечественное производство систем ABS

В разговоре с РИА "Новости" он отметил, что в ближайшее время уже начнутся серийные поставки российским автопроизводителям. Точные сроки запуска производства Шпак не уточнил.

По его словам, уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автомобильной промышленности. Шпак добавил, что власти планируют продолжать увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру.

Напомним, в 2022 году компоненты систем ABS подпали под западные санкции, а в РФ их не производили. В связи с этим с весны прошлого года в стране действуют упрощённые требования для выпуска автомобилей, разрешающие производителям не устанавливать ABS. В Минпромторге уже заявляли, что выпуск ABS для авто начнётся в этом году.