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7 июня, 08:29

В России запускают первое отечественное производство систем ABS

Замглавы Минпромторга Шпак: Поставки российских систем ABS начнутся с 1 июля

В Костроме запускается первое в стране производство отечественных антиблокировочных тормозных систем (ABS). Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

В разговоре с РИА "Новости" он отметил, что в ближайшее время уже начнутся серийные поставки российским автопроизводителям. Точные сроки запуска производства Шпак не уточнил.

По его словам, уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автомобильной промышленности. Шпак добавил, что власти планируют продолжать увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру.

В России решили опять запретить выпуск автомобилей без ABS

В России решили опять запретить выпуск автомобилей без ABS

Напомним, в 2022 году компоненты систем ABS подпали под западные санкции, а в РФ их не производили. В связи с этим с весны прошлого года в стране действуют упрощённые требования для выпуска автомобилей, разрешающие производителям не устанавливать ABS. В Минпромторге уже заявляли, что выпуск ABS для авто начнётся в этом году.

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Unsplash

Иван Косицын
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