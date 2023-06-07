На сентябрьских выборах ЛДПР впервые выдвинет победителей партийного конкурса

Российская Либерально-демократическая партия выдвинет на сентябрьских выборах победителей партийного кадрового конкурса "ЛДПР.Старт". Это проект федерального уровня, который прежде не запускала ни одна политсила, утверждают в партии.

Как сообщили в пресс-службе политической организации, в выборные списки уже включены 35 победителей конкурса. Среди них опытные сторонники ЛДПР, активисты, неравнодушные общественники. При этом около 40% участников ранее не взаимодействовали с партиями. В ближайшие месяцы они развернут избирательную кампанию в восьми регионах страны: Башкортостане, Хакасии, Кузбассе, Бурятии, Новгородской, Ульяновской, Иркутской областях и Красноярском крае.

"Проект "ЛДПР.Старт" показал свою эффективность. Партия востребована у неравнодушных людей, нас выбирают даже те, кто никогда не работал в политике. Все участники проекта, а их более трёх тысяч, останутся в орбите партии, будем совместно работать", — подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.