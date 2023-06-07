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7 июня, 09:49

Мечтающий о лодке мальчик из Донецка стал капитаном плавающего холодильника

Юный житель Пролетарского района Донецка приспособил для заплывов по небольшому пруду старый холодильник. Оказалось, мальчик мечтает о лодке, а пока пользуется тем, что есть под рукой.

В Донецке мальчик плавает по пруду на холодильнике. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Как пишет Mash на Донбассе, после заплывов юноша показывает прохожим настоящую ящерицу за символические суммы денег. Таки образом он собирает средства на качественное плавсредство.

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Ребёнка на видео снял один из очевидцев. Он рассказал, что тот переправляется на холодильнике с одного берега на другой. Мужчина призвал неравнодушных помочь мальчику с приобретением лодки или отдать ему старую, ненужную.

Ранее Лайф писал о том, что юный лектор общества "Знание" из Донецка рассказал о любви к тайскому боксу.

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Telegram / Mash на Донбассе

Илья Суриков
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