Мечтающий о лодке мальчик из Донецка стал капитаном плавающего холодильника

Юный житель Пролетарского района Донецка приспособил для заплывов по небольшому пруду старый холодильник. Оказалось, мальчик мечтает о лодке, а пока пользуется тем, что есть под рукой.

В Донецке мальчик плавает по пруду на холодильнике. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Как пишет Mash на Донбассе, после заплывов юноша показывает прохожим настоящую ящерицу за символические суммы денег. Таки образом он собирает средства на качественное плавсредство.

Ребёнка на видео снял один из очевидцев. Он рассказал, что тот переправляется на холодильнике с одного берега на другой. Мужчина призвал неравнодушных помочь мальчику с приобретением лодки или отдать ему старую, ненужную.