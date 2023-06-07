Регион

Уведомления отключены

7 июня, 10:15

"На бешеной скорости": Сбитый дочерью Пореченкова скутерист впал в кому

Пострадавший в аварии с Марией Пореченковой молодой человек впал в кому

<p>Пострадавший в аварии с Марией Пореченковой москвич Александр Понаровский. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/truekpru/122706" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Пострадавший в аварии с Марией Пореченковой москвич Александр Понаровский. Обложка © Telegram / kp.ru

Дочь народного артиста РФ Михаила Пореченкова Мария въехала в Новой Москве в скутер, за рулём которого был 18-летний житель столицы Александр Понаровский. По словам его тёти, он в коме.

"Он в тяжёлом состоянии, там и переломы, и множественные травмы. Он лежит в реанимации, впал в кому. Пока сложно говорить о каких-то прогнозах. По повреждениям понятно, что она просто сшибла его на бешеной скорости", — рассказала она сайту kp.ru.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Семья парня уверена в его невиновности. Его тётя предположила, что теперь Пореченковы будут делать всё, чтобы защитить дочь. Звёздное семейство пока не связывалось с родными пострадавшего и помощь им не предлагало.

"Но если они добрые, порядочные люди, то, конечно, сделают это. Единственное, чем сейчас можно помочь, это молиться, чтобы он выкарабкался", — добавила тётя Александра.

Также выяснилось, что Понаровский профессионально занимается хоккеем. Из-за полученных травм может получиться так, что ему придётся отказаться от любимого дела.

Стало известно о состоянии дочери Пореченкова после аварии в Новой Москве

Стало известно о состоянии дочери Пореченкова после аварии в Новой Москве

Напомним, накануне 18-летняя дочь народного артиста России Михаила Пореченкова Мария на "мерседесе" въехала в скутериста. Она ехала за рулём Mercedes GLE в столичном посёлке Толстопальцево.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров