В Москве поймали угонщика элитного самоката

В Москве полицейские задержали 25-летнего мужчину, который украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку, в которой было 130 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Полиция задержала мужчину, который угнал дорогой электросамокат. Видео © t.me / mediamvd

"Предполагаемый злоумышленник был задержан оперативниками в момент, когда катался вместе со знакомым на чужом двухколёсном транспорте", — сказано в сообщении.

Электросамокат изъят и будет передан законному владельцу. Полицейские устанавливают местонахождение похищенной сумки и денег. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Знакомый подозреваемого проходит по делу свидетелем, он уверяет, что не знал о том, что электросамокат был похищен.