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7 июня, 09:55

В Москве поймали угонщика элитного самоката

В Москве полиция задержала мужчину, укравшего электросамокат за 487 тысяч рублей

<p>Злоумышленник и угнанный электросамокат. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mediamvd/19452" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mediamvd</a></p>

Злоумышленник и угнанный электросамокат. Обложка © t.me / mediamvd

В Москве полицейские задержали 25-летнего мужчину, который украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку, в которой было 130 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Полиция задержала мужчину, который угнал дорогой электросамокат. Видео © t.me / mediamvd

"Предполагаемый злоумышленник был задержан оперативниками в момент, когда катался вместе со знакомым на чужом двухколёсном транспорте", — сказано в сообщении.

Электросамокат изъят и будет передан законному владельцу. Полицейские устанавливают местонахождение похищенной сумки и денег. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Знакомый подозреваемого проходит по делу свидетелем, он уверяет, что не знал о том, что электросамокат был похищен.

Москвич катался пьяным на самокате, потерял 3 млн и решил, что это божья кара

Москвич катался пьяным на самокате, потерял 3 млн и решил, что это божья кара

Напомним, в конце мая у москвича похитили очень дорогой самокат, пока он отлучился перекусить. Как сообщал Лайф, ночью, около двух часов, 30-летний мужчина приехал на очень дорогом электросамокате в гараж в Шмитовском проезде, чтобы поесть шаурму. На руле самоката он оставил сумку с деньгами и, решив, что так поздно ночью его вещам ничто не угрожает, зашёл внутрь помещения. Вернулся москвич спустя 20 минут, но самоката с сумкой уже и след простыл.

Иван Косицын
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