В Москве поймали угонщика элитного самоката
В Москве полиция задержала мужчину, укравшего электросамокат за 487 тысяч рублей
Злоумышленник и угнанный электросамокат. Обложка © t.me / mediamvd
В Москве полицейские задержали 25-летнего мужчину, который украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку, в которой было 130 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Полиция задержала мужчину, который угнал дорогой электросамокат. Видео © t.me / mediamvd
"Предполагаемый злоумышленник был задержан оперативниками в момент, когда катался вместе со знакомым на чужом двухколёсном транспорте", — сказано в сообщении.
Электросамокат изъят и будет передан законному владельцу. Полицейские устанавливают местонахождение похищенной сумки и денег. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Знакомый подозреваемого проходит по делу свидетелем, он уверяет, что не знал о том, что электросамокат был похищен.
Напомним, в конце мая у москвича похитили очень дорогой самокат, пока он отлучился перекусить. Как сообщал Лайф, ночью, около двух часов, 30-летний мужчина приехал на очень дорогом электросамокате в гараж в Шмитовском проезде, чтобы поесть шаурму. На руле самоката он оставил сумку с деньгами и, решив, что так поздно ночью его вещам ничто не угрожает, зашёл внутрь помещения. Вернулся москвич спустя 20 минут, но самоката с сумкой уже и след простыл.