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7 июня, 10:32

Банки Армении и Казахстана начали блокировать оплату электроники для России

"Коммерсант": В Армении и Казахстане блокируют оплату поставок электроники в РФ

Банки из Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату по некоторым товарным кодам в сфере электроники для юридических лиц из России. Речь идёт о серверах, микросхемах, процессорах, телеком-оборудовании и другом подобном оборудовании.

Как сообщает "Коммерсант", эти банки опасаются санкций со стороны США, которые могут привести к ограничению их деятельности. Из-за этого российским компаниям придётся ввозить электронику под другими кодами товарной номенклатуры или искать альтернативные способы оплаты.

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Эксперты предупреждают, что такие меры могут привести к дефициту электроники в РФ уже в течение полугода. Ситуация с платежами через гонконгские банки считается тяжёлой, а законы Гонконга достаточно строгие в этом отношении. По данным источников издания, пока проблемы с поставками возникают выборочно и непредсказуемо.

Ранее Лайф писал о том, что Минпромторг и российские производители вычислительной техники хотят ввести ограничения на параллельный импорт в Россию товаров более двадцати иностранных брендов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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